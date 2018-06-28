В США представили куклу Барби в образе робототехника

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американская корпорация Mattel, которая выпускает известных во всем мире кукол Барби, представила в США новую линию кукол в образе специалистов по робототехнике. Это сделано для того, чтобы вызвать у девочек интерес к программированию и профессиям в сфере высоких технологий. Об этом сообщается на сайте компании.

Новая Барби одета в брюки, джинсовую куртку, у нее на глазах специальные защитные очки для работы с оборудованием. Кукла "держит" в руках маленький ноутбук, к ней также прилагается макет робота. В комплекте с игрушкой покупатель получает шесть виртуальных уроков программирования для детей в приложении Tynker. На них расскажут, в частности, как сконструировать робота и научить его танцевать.

Представители компании констатировали, что в 2017 году, по сведениям Министерства торговли США, лишь на 24% вакансий, касающихся науки, технологий, техники и математики, были приняты женщины. В Mattel заявили о необходимости воспитать "новое поколение девочек", которые будут больше интересоваться указанными сферами. В видеоролике, размещенном на сайте компании, подчеркивается, что детям нужны для этого соответствующие примеры для подражания.

Руководство Mattel уже давно уделяет внимание пробуждению у девочек интереса к большим достижениям. Так, ранее в этом году она представила перед Международным женским днем новую линию игрушек, образ которых основан на выдающихся представительницах прекрасного пола. В число последних вошли мексиканская художница Фрида Кало, американка Амелия Эрхарт, которая была первой женщиной-пилотом, перелетевшей Атлантический океан, а также американская исследовательница Кэтрин Джонсон, внесшая большой вклад в развитие компьютеров для нужд освоения космоса. К куклам прилагались материалы, призванные рассказать ребенку о достижениях женщин, ставших прообразом для детских игрушек.

Первая кукла Барби была выпущена в 1959 году. С конца 1960-х годов стали появляться модели, изображающие афроамериканок и представительниц других расовых и этнических групп. Они различаются по росту и комплекции. К настоящему времени были представлены Барби около 200 профессий: от учительниц до исследовательниц космоса и политиков.

Как отмечают эксперты, в последние годы спрос на кукол Барби в мире снизился. В первую очередь, это связывают с ростом популярности иных игрушек, а также компьютеров и мобильных устройств. При этом спрос на продукцию Mattel несколько вырос, когда фирма впервые представила темнокожую и азиатскую Барби. По мнению аналитиков рынка, данный ход имел большой успех и подтвердил, что востребованы не только голубоглазые Барби-блондинки.