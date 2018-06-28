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Экс-полпред президента в СКФО считает улучшение качества жизни главной задачей на Кавказе

Общество
28 июня, 14:59 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 28, июня. /ТАСС

Олег Белавенцев отметил, что в течение двух лет удалось обеспечить стабильный рост показателей в ряде отраслей экономики

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Олег Белавенцев

Олег Белавенцев

© Денис Абрамов/ТАСС

ПЯТИГОРСК, 28 июня. /ТАСС/. Глубокие позитивные изменения в качестве жизни являются главной задачей властей на Северном Кавказе в ближайшие годы. Об этом заявил в четверг в Пятигорске бывший полпред президента в СКФО Олег Белавенцев, который руководил округом с 2016 года.

Олег Белавенцев, два года занимавший пост полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, в четверг представил в Пятигорске Александра Матовникова, назначенного на эту должность.

"На ближайшие годы перед округом встают новые цели и задачи. Речь - о новом качестве жизни, безопасности, прорывном развитии страны ради глубоких позитивных изменений. Нет сомнений в том, что эти задачи будут решены, а цели достигнуты", - сказал он.

Говоря о проделанной работе, он отметил важность сохранения мира в многонациональном регионе. "Главная задача - мир в регионе, нам удалось его сохранить и упрочить, укрепить гармонию межнациональных отношений. Будущее у региона хорошее. Народ едет отдыхать, развиваем Архыз, Приэльбрусье, много достижений в сельском хозяйстве", - сказал Белавенцев.

Бывший полпред отметил, что совместно с главами регионов в течение двух лет велась целенаправленная работа над "решением актуальных задач социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, укрепления российской государственности в этом регионе страны, обеспечения гражданского мира и согласия, безопасности живущих здесь людей". Благодаря соединению усилий региональных, федеральных органов власти, силовых ведомств, общественности, бизнеса регион за это время стал безопаснее, обеспечен стабильный рост показателей в ряде отраслей экономики, началась реализация целого ряда перспективных инвестиционных проектов, практически во всех республиках.

"В строй действующих введены новые предприятия, учреждения образования, культуры, здравоохранения. Изменился в целом имидж нашего региона - россияне охотно едут сюда отдыхать, поправлять здоровье, знакомиться с древней историей, достопримечательностями, ощутить знаменитое кавказское гостеприимство", - отметил он.

Президент России Владимир Путин 26 июня назначил своим полпредом в СКФО генерал-лейтенанта Александра Матовникова, ранее бывшего заместителем командира Сил специальных операций ВС РФ. Он сменил на этом посту Белавенцева, тоже бывшего военного - вице-адмирал в отставке, имеет опыт службы на атомных подводных лодках Краснознаменного Северного флота.

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Персоны
Белавенцев, Олег Евгеньевич Путин, Владимир Владимирович Матовников, Александр Анатольевич
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