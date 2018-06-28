МЧС предупредило о сорокоградусной жаре в некоторых регионах Юга России и Кавказа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июня. /ТАСС/. Южный региональный центр МЧС России распространил экстренное предупреждение о сорокоградусной жаре в четверг и пятницу в ряде регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, сообщил пресс-центр ведомства. В Ростове-на-Дону побит пятилетний температурный рекорд, в Астраханской области полицейские начали раздавать воду водителям.

"Экстренное предупреждение: сильная жара в городе Ростове-на-Дону, в Республиках Адыгея, Северная Осетия-Алания, Калмыкия, Ставропольском крае", - говорится в сообщении.

По данным регионального центра МЧС, с 13:00 до 17:00 в четверг и пятницу в Ростове-на-Дону ожидается до плюс 41 градуса. Во второй половине дня 28 и 29 июня в северных районах Адыгеи прогнозируется до плюс 39 градусов. В степных районах Северной Осетии во второй половине дня в пятницу и субботу сохранится сильная жара до плюс 38 градусов. С 14:00 до 17:00 с пятницы по воскресенье в Калмыкии будет до плюс 43 градусов, в Ставропольском крае в пятницу и субботу ожидается до плюс 40 градусов.

МЧС в эти дни предупреждает о возможном перегреве трансформаторных подстанций и деформации асфальта. Также возможны обострения сердечно-сосудистых заболеваний и тепловые удары.

Температурный рекорд в Ростове

Как сообщили ТАСС в Ростовском гидрометцентре, в регионе действует штормовое предупреждение до 29 июня. В среду в Ростове-на-Дону был побит пятилетний температурный рекорд.

"Вчера по данным постов, которые расположены на территории области, температура воздуха составила плюс 42 градуса. В Ростове вчера отмечалось плюс 38 градусов, перекрыт абсолютный максимум дня для 27 июня - в 2013 максимальная температура была плюс 36 градусов. В субботу ожидаем холодный атмосферный фронт с запада, кратковременные дожди и грозы, спад жары произойдет", - сказала агентству заместитель начальника отдела метеорологических и численных прогнозов Ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко.

По словам министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, в медпунктах на стадионе "Ростов-Арена", где проходят матчи чемпионата мира по футболу, регулярно проверяется работа кондиционеров, увеличены запасы хладоэлементов.

"Медицинский персонал обеспечен достаточным количеством холодной воды. Медпункты дополнительно ко всем тем запасам, которые существуют, имеют пакеты со льдом, имеют охлажденные грелки, хладоэлементы на случай обращения пациентов с перегревом", - сказала она журналистам.

Вода для астраханских водителей

Экстренное предупреждение из-за сильной жары продолжает действовать в Астраханской области, чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс) - в Волгоградской области, Краснодарском и Ставропольском краях.

По данным Астраханского гидрометцентра, в ближайшие дни жара усилится, и с 1 по 3 июля температура воздуха в регионе прогреется до плюс 43 градусов.

"Сейчас в регионе температура воздуха нехарактерная для июня. Примерно градусов на 5 выше нормы. Пока понижение не прогнозируем", - отметили в региональном гидрометцентре.

Вместе с тем из-за жары полицейские начали раздавать прохладную воду водителям, на федеральной трассе Москва - Астрахань дежурят сотрудники ГИБДД и медики территориального Центра медицины катастроф. В Астрахани начали поливать два раза в день дороги, чтобы не плавился асфальт.