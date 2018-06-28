Госдума рассмотрит закон о реестре малочисленных народов в осеннюю сессию

КАЗАНЬ, 28 июня. /ТАСС/. Законопроект о реестре коренных малочисленных народов (КМН) будет рассмотрен на осенней сессии Государственной думы. Об этом в четверг сказал ТАСС председатель комитета по делам национальностей Госдумы Ильдар Гильмутдинов.

"Он (законопроект - прим. ТАСС) сейчас находится в Минюсте на согласовании. В августе он к нам (в Госдуму - прим. ТАСС) придет и мы на осенней сессии его рассмотрим и примем. Тем самым решим очень большую проблему для коренных малочисленных народов - отсутствие реестра не дает им возможности пользоваться теми преференциями, что у них есть", - сказал Гильмутдинов.

Попадание в этот реестр будет подтверждать, что человек на самом деле проживает там, где родился и ведет традиционный образ жизни. Только гражданин, состоящий в реестре, будет обладать правами и льготами коренного малочисленного народа. Граждане РФ могут быть включены в реестр на основании заявления или по решению суда.

Ранее Федеральное агентство по делам национальностей РФ подготовило проект закона, который предполагает создание федерального реестра коренных малочисленных народов России.

Отмечается, что создание реестра будет способствовать минимизации коррупционной составляющей при осуществлении поддержки малочисленных народов и снизит количество злоупотреблений в сфере предоставления льгот.