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В Москве по программе реновации вместо кинотеатра построят жилой дом

Общество
28 июня, 15:14 UTC+3

Дом будет предназначен для переселения жителей Нижегородского района

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Градостроительно-земельная комиссия столицы под руководством мэра Москвы Сергея Собянина приняла решение об исключении земельного участка площадью 0,14 га по адресу: Нижегородская улица, вл. 76 (Юго-Восточный административный округ) из перечня земельных участков, планируемых к реализации на торгах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

"Планировавшееся на этом участке воссоздание ранее снесенного кинотеатра "Рубин" отменено. Вместо него предполагается строительство стартового дома для переселения жителей Нижегородского района по программе реновации", - говорится в сообщении.

Кинотеатр будет построен позднее, на месте одной из пятиэтажек, запланированных к сносу в рамках программы реновации, уточняется в сообщении.

Ранее на участке планировалось возвести объект культуры общей площадью 13,4 тыс. кв. метров, в свою очередь отмечается в сообщении Москомстройинвеста. На сегодняшний день земельный участок используется в качестве площадки для проведения ярмарок выходного дня и плоскостной автостоянки.

Старое здание кинотеатра "Рубин" было снесено в 2009-2010 годах. В 2003 году договор на аренду здания заключил "Культурный центр Владимира Этуша", однако арендатор не выполнил обязательства по ремонту ветхого здания. 

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