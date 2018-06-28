В Петербурге разрушили памятник деревянного зодчества начала ХХ века

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга обратился в полицию в связи с демонтажом памятника деревянной архитектуры начала ХХ века в Сестрорецке, сообщили в четверг в пресс-службе комитета. По данным КГИОП, собственник здания разобрал исторические конструкции, несмотря на охранный статус объекта.

"КГИОП направил в адрес ОМВД России по Курортному району Санкт-Петербурга заявление... по факту незаконной разборки дачи Кохно в Сестрорецке. Также КГИОП направлено исковое заявление в Сестрорецкий районный суд города Санкт-Петербурга с требованием обязать собственника полностью восстановить посредством реставрации памятник деревянного зодчества на основании согласованной проектной документации", - сообщили в пресс-службе.

В комитете уточнили, что с 2012 года здание находится в частной собственности, при этом оно является объектом культурного наследия регионального значения "Дача Н. В. Кохно", который зарегистрирован в едином государственном реестре памятников истории и культуры. Это обязывает собственника выполнять работы по сохранению объекта.

Загородный двухэтажный деревянный дом в стиле модерн построен в начале ХХ века (присутствует на плане 1911 года). Памятник атрибутирован по последнему достоверно установленному дореволюционному владельцу - Надежде Владимировне Кохно.

В начале 2000-х здание частично пострадало во время пожара: была утрачена часть кровли и северо-западная башенка. Тем не менее, по оценке специалистов КГИОП, сохранялся общий объем здания и резной декор фасадов, и это представляло историческую ценность.