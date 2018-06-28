Москалькова выразила недоумение действиями украинского омбудсмена в поездке к Сенцову

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Действия уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой, которая в четверг без надлежащего разрешения пыталась попасть на территорию колонии для встречи с осужденным за терроризм Олегом Сенцовым, вызывают недоумение российской стороны. Об этом по итогам посещения исправительного учреждения в Лабытнанги сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

"Чрезвычайное недоумение вызывают действия уполномоченного по правам человека Верховной рады Людмилы Денисовой, которая без согласования со мной или с компетентными органами России в очередной раз без уведомления попыталась пройти на территорию режимного объекта. Такие действия не могут способствовать тем мерам, которые предпринимаются по недопущению нарушения прав граждан России и Украины в рамках договоренностей президента России Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко", - написала она в своем Instagram. Вместе с тем, подчеркнула Москалькова, она сохраняет надежду на возобновление диалога на паритетных условиях посещения людей.

Публикация от Татьяна Москалькова (@moskalkova.official) 28 Июн 2018 в 5:29 PDT

Российский омбудсмен уточнила, что в четверг общалась с Сенцовым более полутора часов. "Для меня было очень важно убедиться в том, что состояние здоровья Олега относительно удовлетворительное: давление, температура тела, психологическое состояние удовлетворительны", - констатировала она. Москалькова добавила, что Сенцов встретил ее стоя. По ее словам, он смотрит телевизор и два раза в день получает питательные смеси.

"Олег находится в камере, похожей на больничную палату, около 16 метров, два окна, решеток на окнах нет, открываются форточки. На самочувствие не жалуется, чувствует себя лучше", - подчеркнула она.

Ранее во вторник, несмотря на отсутствие необходимых разрешений, Денисова хотела попасть на территорию исправительной колонии "Белый медведь". Получив отказ, украинский омбудсмен подвергла критике действия российской коллеги и администрации тюрьмы.

Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России".