Власти Ставропольского края и Владимирской области будут вместе развивать детский туризм

СУЗДАЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Губернаторы Владимирской области и Ставропольского края заявили о намерении совместно развивать детский туризм и экономику в рамках подписанного соглашения о межрегиональном сотрудничестве. Об этом главы регионов - Светлана Орлова и Владимир Владимиров - сообщили в четверг журналистам в ходе VII парламентского форума "Историко-культурное наследие России" в Суздале.

"Мы договорились, что сейчас школьников ставропольских и владимирских ждут на Ставрополье, а они привезут детей к нам. Мы выделяем деньги, много ребят возим по России. Я уже не говорю об экономическом нашем сотрудничестве, это важнейший фактор. Ставропольский край - регион сельскохозяйственный, мы делаем трактора и предложим их", - отметила Орлова.

Кроме того, она поделилась планами отправлять взрослое население Владимирской области на курорты Ставропольского края.

"В части экономического сотрудничества мы обязательно приедем на Владимирский экономический форум... Впервые побывав на владимирской земле, я могу сказать, что прикоснулся к своим корням", - добавил Владимиров.