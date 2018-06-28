Жена Белых намерена выехать в Рязань для свидания с мужем

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Супруга экс-губернатора Кировской области Никиты Белых Екатерина планирует выехать в Рязань, чтобы попасть на свидание к мужу, при этом, номер колонии, в которой содержится супруг, ей до сих пор не известен.

Ранее сообщалось, что Никита Белых, осужденный за получение взятки, отправлен из СИЗО "Лефортово" этапом к месту отбывания наказания в Рязань.

"Для того, чтобы получить свидание с мужем, мне надо знать, в какой колонии он находится. Пока это неизвестно, но ожидать мы можем и в Рязани", - сказала ТАСС Екатерина Белых.

По ее словам, узнать номер колонии она сможет в течение 10 дней, так как "этот срок установлен законодательством РФ".

"Пока мы готовимся, я не одна еду, с адвокатами, с охраной, на всякий случай", - отметила она.

Белых был задержан с поличным в конце июня 2016 года при получении взятки в одном из московских ресторанов, в конце июля того же года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора в связи с утратой доверия. В феврале 2018 года Пресненский суд Москвы признал Белых виновным в получении взятки и приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 48 млн рублей. При этом суд оправдал Белых по второму эпизоду получения взятки за недостаточностью доказательств, а также исключил из дела квалифицирующий признак "вымогательство взятки".