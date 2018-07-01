Платежи за коммунальные услуги в России вырастут с 1 июля в среднем на 4%

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Совокупный платеж за коммунальные услуги в России повысится с 1 июля 2018 года, рост в среднем по стране составит 4%. Соответствующее повышение производится согласно распоряжению правительства, опубликованному на сайте кабмина.

"Индексы утверждены с учетом среднего роста платы граждан за коммунальные услуги в России с 1 июля 2018 года в размере не более 4%", - говорится в пояснении к документу.

Согласно Жилищному кодексу, правительство регулирует предельный рост платы граждан за коммунальные услуги. С 2013 года коммунальные тарифы в России по постановлению правительства индексируются раз в год с 1 июля для того, чтобы сдерживать инфляцию. Предельный рост платежа граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2018 года не должен вырасти больше, чем на 4%, данный уровень определен прогнозом Минэкономразвития, сообщалось ранее.

Увеличение платежа зависит от субъекта, для которых указаны конкретные индексы, - могут быть как больше, так и меньше среднероссийской ставки. Среди лидеров роста индексов в нынешнем году указаны Москва и Новгородская область (5,5%), Санкт-Петербург (6%), Башкортостан – 5,9%, Омская область – 5%. Наименьшая индексация предусмотрена, в частности в Северной Осетии - 3%, Кабардино-Балкарии - 3,3%, Дагестане - 3,3%, в Карачаево-Черкессии, Чечне и Адыгее, а также на Сахалине - 3,4%. На Чукотке, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Самарской и Московской областях средний платеж за коммунальные услуги вырастет на 4%.

Ограничение роста платы относится совокупно к платежу за все коммунальные услуги: то есть рост тарифов одной из статей платежной квитанции может быть выше, но совокупный рост не должен превышать установленных показателей, пояснила ТАСС исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. Контролирует рост тарифов Госжилинспекция и Федеральная антимонопольная служба.

Вместе с тем темпы роста тарифа в разных муниципальных образованиях даже в пределах одного региона могут различаться: как увеличиваться выше среднего по России, так и уменьшаться, продолжила она. "Муниципальные образования имеют право устанавливать муниципальные надбавки решением советов депутатов, таких случаев довольно много", - отметила Разворотнева.

Нововведением этого года станет включение платы за вывоз мусора в число коммунальных услуг, указала собеседник агентства. "У нас во всех регионах идет мусорная реформа, одна из составляющих которой – это переход с оплаты мусора как жилищной услуги на оплату как коммунальной услуги", - добавила эксперт. На новую схему перешли, в частности, Астраханская область, Ставрополь, Ивановская область Чувашия. К жилищным услугам относятся содержание, ремонт и управление жильем, напомнила эксперт. К коммунальным, в свою очередь, электроэнергия, водоснабжение, водоотведение, отопление, газоснабжение.