Сотрудников московского "Современника" обучили обращению с собаками-поводырями

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Сотрудникам московского театра "Современник" провели мастер-класс по встрече и обслуживанию незрячих посетителей в сопровождении собак-поводырей, передает корреспондент ТАСС.

"Мы очень часто получаем информацию о том, что человека с собакой куда-то не пускают. <...> Наш проект про дружелюбие, мы хотим создать правильный образ человека с собакой-поводырем", - сказала участникам мастер-класса заместитель директора центра "Собаки - помощники инвалидов" Элина Почуева.

На мастер-классе рассказали и показали, как встречать необычных зрителей, как создать дружелюбную атмосферу, и объяснили тонкости общения с незрячими людьми в сопровождении поводырей. Кураторы программы сделали акцент на том, что подобные мероприятия дадут возможность незрячим людям посещать театры самостоятельно. Почуева отметила, что собаки в театре ведут себя очень культурно и чаще всего отдыхают, когда находятся в зрительном зале.

Проект "Мы рады собакам-поводырям" проходит в рамках программы "Особый взгляд" благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт". Руководитель программы Ксения Дмитриева поделилась с ТАСС, что это стало первым мероприятием в рамках программы. "То, что мы сегодня здесь сделали, - это первый шаг. Для нас важно ввести это в повседневную жизнь любого учреждения, что мы и делаем. Мы планируем проведение подобных мероприятий, ближайшие города - это Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Екатеринбург", - сказала она.

Организатором проекта "Мы рады собакам-поводырям" выступил центр "Собаки-помощники инвалидов". Этот центр является одной из двух школ в России, где занимаются обучением собак-поводырей для незрячих людей.