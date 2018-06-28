Власти Москвы установили рамки досмотра на Никольской улице

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Власти Москвы в целях усиления безопасности в период проведения в столице чемпионата мира по футболу установили рамки металлоискателя на Никольской улице, которая стала центром встречи футбольных болельщиков. Об этом в четверг сообщил ТАСС глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Никольская улица, соседствующая с главной площадью России, стала излюбленным местом для городских гуляний, неформальным местом встречи фанатов, приехавших поддержать свои национальные сборные.

"В качестве усиления мер безопасности 27 июня были поставлены рамки в районе улицы Лубянка. Все спокойно работает, рамки справляются, ГУВД Москвы приняло такое решение, и мы его поддержали", - сказал собеседник агентства.

Черников уточнил, что рамки будут демонтированы по окончании чемпионата мира по футболу.

Матчи чемпионата мира по футболу проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.