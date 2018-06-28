Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 63.29
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Уроки шахмат ввели практически в каждой десятой школе Краснодарского края

Общество
28 июня, 16:47 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 28, июня. /ТАСС

В 2017 году глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева предложила сделать обязательными такие занятия для учеников первых - четвертых классов

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 28 июня. /ТАСС/. Учащиеся более чем 100 школ Краснодарского края посещают занятия по шахматам, сообщила ТАСС замгубернатора Анна Минькова.

В 2017 году глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева предложила в ближайшие два года сделать обязательными занятия по шахматам для учеников первых - четвертых классов. Предполагается, что уроки будут проходить один раз в неделю. Как заявляла министр, игра в шахматы позволит повысить уровень образования детей.

"По итогам последних лет мы увидели, что в регионе появляются первые сигналы о том, что падает математический уровень в школах. Чтобы исправить это, мы, помимо прочего, внедряем в школах шахматы. Сейчас ими занимаются более чем в 100 школах (всего в крае около 1200 средних школ разного типа - прим. ТАСС)", - сказала она.

Собеседница отметила, что от школ не требуется больших затрат для введения занятий по шахматам, при этом игра помогает развивать логику, необходимую для понимания математики.

"Но нужно понимать, что для того, чтобы получить результат от этой и других мер, понадобится несколько лет. Надо дать знания ребенку, надо, чтобы он их усвоил и применил, а для этого нужно время", - добавила вице-губернатор.

По ее словам, еще одна мера - курсы повышения квалификации для учителей математики, которые они проходят в центре для одаренных детей "Сириус" (базируется в Сочи). "Мы подтягиваем уровень наших математиков и видим, что в "Сириусе" дают очень серьезное качество, повышение квалификации. И мы видим, что это действительно эффективно, но результат, заметный в детях, - вопрос нескольких лет", - уточнила замгубернатора.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Краснодарский край
Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему банк может заблокировать вашу карту
2
Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море
3
"Интер РАО" вывело из правления Карину Цуркан, обвиняемую в шпионаже
4
Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест, пожаловавшись на предвзятое отношение
5
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
6
"Северный поток - 2" может быть проложен в обход Дании в случае ее отказа
7
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости