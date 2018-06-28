Воронежский облсуд отменил решение о приостановке работы завода "Янберг"

ВОРОНЕЖ, 28 июня. /ТАСС/. Воронежский областной суд отменил решение Новоусманского районного суда, который 1 июня на 45 суток приостановил работу завода "Янберг Контейнер Системс" в селе Бабяково по причине загрязнения воздуха, сообщила в четверг ТАСС представитель облсуда.

Ранее сообщалось, что специалисты управления Росприроднадзора по Воронежской области в конце апреля зафиксировали на заводе 13 источников загрязнения воздуха и почти двукратное превышение в нем токсичного вещества - фтористого водорода. На основании протокола о нарушении правил охраны атмосферного воздуха, составленного управлением Росприроднадзора по региону, суд в Новоусманском районе 1 июня приостановил работу завода на 45 суток.

"Воронежский областной суд сегодня отменил постановление Новоусманского районного суда от 1 июня 2018 года в отношение компании "Янберг Контейнер Системс" по делу об административном правонарушении по статье 8.21 КоАП РФ. Производство по делу прекращено", - сообщил представитель облсуда, отметив, что решение принято в связи с "недоказанностью вины предприятия".

Компания "Янберг Контейнер Системс" была основана воронежским предпринимателем Яном Белоглазовым в 2007 году. Предприятие специализируется на поставках использованных металлических емкостей для пива (кег) со вторичного рынка России, СНГ и Европы. В последние годы "Янберг" начала производство нержавеющих кег на 30 и на 50 литров в селе Бабяково Воронежской области.