Выплаты за рождение первого ребенка в Ростовской области получат более чем 2 тыс. семей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июня. /ТАСС/. Выплаты за рождение первого ребенка с января назначены более чем 2 тыс. семей в Ростовской области. Среди российских регионов по назначению этих выплат Ростовская область занимает лидирующее положение, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального правительства.

"Выплата назначена более чем 2 тыс. донских семей. В Ростовской области ежемесячная выплата составляет 10,5 тыс. рублей и выплачивается с момента рождения ребенка до достижения им возраста полутора лет при условии, что средний доход для семьи из трех человек не должен превышать 47,8 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе.

По словам министра труда и социального развития Ростовской области Елены Елисеевой, такой показатель был достигнут за счет предварительной информационной работы. "В декабре прошлого года мы совместно с министерством здравоохранения и управлением ЗАГС начали активную работу по выявлению потенциальных получателей выплаты. Разработали памятку для будущих родителей, содержащую информацию о порядке назначения выплаты и необходимых документах. Эти памятки распространялись в женских консультациях, роддомах, отделах ЗАГС", - сказала Елисеева.

Ежемесячная выплата на первого ребенка, согласно закону, положена семьям, в которых первенец появился с 1 января 2018 года. Размер выплаты для каждого региона устанавливается отдельно.