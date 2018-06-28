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Учебно-выставочный центр поискового движения России открылся в Приморье

Общество
28 июня, 17:20 UTC+3

В нем начинающие поисковики будут проходить специальную подготовку по различным направлениям и курсам поисковой деятельности

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ВЛАДИВОСТОК, 28 июня. /ТАСС/. Учебный центр поискового движения России и поисковый музей открылись в четверг в приморском городе Артеме. Об этом журналистам сообщил глава приморского объединения "АвиаПоиск" Ярослав Ливанский.

"В рамках мероприятия состоялась презентация музейной комнаты поискового объединения "АвиаПоиск", в которой представлены находки, собранные приморскими поисковиками за 11 лет работы", - сообщил Ливанский.

По словам главы "АвиаПоиска", теперь в учебно-поисковом центре начинающие поисковики будут проходить специальную подготовку по различным направлениям и курсам поисковой деятельности.
 

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