В ЮАР прошел четвертый Форум молодых дипломатов стран БРИКС

ПРЕТОРИЯ, 28 июня. /Корр. ТАСС Александр Панов/. Четвертый Форум молодых дипломатов стран БРИКС прошел в столице ЮАР Претории. В течение четырех дней, с 25 по 28 июня делегации из Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР, а также стран-партнеров, приглашенных 25-27 июля в Йоханнесбург в качестве специальных гостей саммита пятерки, обсуждали вопросы международного сотрудничества, знакомились и устанавливали связи, которые в перспективе могут сыграть важную роль в их профессиональной деятельности.

Впервые форум молодых дипломатов пяти государств был проведен по инициативе России в 2015 году. С тех пор традиция прижилась и мероприятия подобного формата проводятся странами, принимающими саммит БРИКС. "Форум молодых дипломатов представляет собой интереснейшую площадку для открытого диалога, коллективного мозгового штурма, нацеленного на поиск инновационных путей развития нашего объединения. Здесь можно обогатить свои знания, расширить кругозор, а впоследствии - использовать эти наработки в практической деятельности", - подчеркнул в своей вступительной речи на форуме глава российской делегации, первый секретарь Отдела БРИКС Департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Руслан Арутюнов.

Всего в Преторию на форум из России прибыло шесть молодых дипломатов, еще двое - из числа сотрудников посольства РФ в ЮАР - присоединились к ним на месте. При формировании делегаций учитывался не только возраст их участников - от 22 до 35 лет - но и гендерный баланс, на чем особо настаивала южноафриканская сторона. "Вообще широкое представительство женщин на госслужбе в ЮАР - это то, на что сразу же обращаешь внимание, видно, что здесь к этому относятся очень серьезно" - отметила атташе Историко-документального департамента МИД Алена Данилова.

В ходе работы форума перед делегатами выступили министр науки и технологии Ммамолоко Кубайи-Нгубане, заместитель министра иностранных дел и сотрудничества Реджина Мхауле, су-шерпа ЮАР в БРИКС Дэйв Малкомсон, глава правительства провинции Гаутенг Дэвид Макура, а также ряд других высокопоставленных гостей мероприятия. Кроме того, российские молодые дипломаты провели встречу с послом РФ в ЮАР Михаилом Петраковым.

Предложения российской стороны

Как сообщил ТАСС Руслан Арутюнов, программа мероприятия была составлена в соответствии с основной темой южноафриканского председательства в пятерке: "БРИКС в Африке: сотрудничество с развивающимися странами для достижения инклюзивного роста в эпоху четвертой промышленной революции". На панельных заседаниях обсуждались вопросы взаимодействия государств в области культуры, инноваций и технологий, экономики и бизнеса. Помимо молодых дипломатов из пяти стран БРИКС, на форум были приглашены их коллеги из стран, приглашенных ЮАР на саммит в качестве участников формата "БРИКС плюс" - Аргентины, Индонезии, Египта, Турции и Ямайки.

Во время выступлений российских делегатов был поднят вопрос о создании в будущем Международной ассоциации молодых дипломатов - инициативе, предложенной Советом молодых дипломатов МИД России. "Перспективы этого проекта уникальны. Сейчас мы, будучи еще молодыми дипломатами и находясь на старте карьеры, можем установить связи с визави из других стран, которые, безусловно, пригодятся тогда, когда придет уже наш черед выходить на ведущие роли в международной политике", - считает Арутюнов.

Российские делегаты также пригласили своих коллег принять участие в работе второго Глобального форума молодых дипломатов в Сочи, запланированный на осень. Первый такой форум, собравший около 120 представителей из 60 государств мира, также прошел в Сочи на полях Всемирного Фестиваля молодежи и студентов 16-20 октября 2017 года.

Культурная программа и досуг

Насыщенной вышла и культурная программа мероприятия, которую организовали южноафриканцы для своих гостей. Делегаты форума посетили Музей апартеида, а также Колыбель человечества - комплекс известняковых пещер, где были обнаружены останки предков современного человека. В 1999 году памятник был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, Экскурсию и краткую лекцию о том, как находки, сделанные в ЮАР, помогли расширить современные знания об истории эволюции человека провел для молодых дипломатов профессор Витватерсрандского университета Ли Бергер, автор научного описания обнаруженных здесь останков одного из древних представителей гоминид - австралопитека седиба.

"Благодаря таким поездкам и экскурсиям учишься гораздо глубже понимать страны, с которыми мы сотрудничаем, общаемся по долгу службы с их представителями. Например, когда в Музее апартеида смотришь на фотографии и другие артефакты этой мрачной для страны эпохи - перед тобой открывается важная часть ментальности южноафриканского народа", - поделилась своими впечатлениями атташе Первого департамента стран СНГ МИД РФ Раиса Шумская.

Кроме того, в свободное время гости форума активно обсуждали проходящий в эти дни в России Чемпионат мира по футболу и даже устраивали коллективные просмотры некоторых матчей по вечерам.