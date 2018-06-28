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Европейский университет вновь проиграл спор с Рособрнадзором по делу об отказе в лицензии

Общество
28 июня, 17:46 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 28, июня. /ТАСС

Вуз потерял лицензию летом прошлого года

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы в четверг не удовлетворил жалобу Европейского университета в Петербурге на отказ суда первой инстанции признать недействительным заключение МЧС, на основании которого Рособрнадзор отказал вузу выдавать лицензию. Об этом сообщается в арбитражной карточке дела.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу - без удовлетворения", - говорится в карточке.

Жалоба была подана в конце мая. Ранее ТАСС сообщал, что в Арбитражном суде Москвы Европейский университет пытался оспорить акт проверки, которая стала основой для отказа в выдаче вузу новой лицензии на осуществление образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам. В конце апреля суд отказал истцу в удовлетворении требований. Университет потерял лицензию, добровольно сдав ее в Рособрнадзор летом прошлого года после судебных разбирательств с этим ведомством, после чего пакеты документов на получение новой образовательной лицензии вуз подавал трижды.

В первый раз их вернули почти сразу, указав на несоответствия госстандартам, во второй - назначили проверку, в рамках которой были осмотрены помещения и составлен акт с указанием ряда недочетов. В третий раз вуз подал документы в Рособрнадзор для получения новой лицензии, но ему снова было отказано на основании заключения МЧС, в котором говорилось о необходимости переоборудовать четыре серверных шкафа. Однако, по словам представителей Европейского университета, на момент подачи документов для получения лицензии этого заключения МЧС у вуза не было.

Европейский университет был основан в 1994 году, он стал одним из первых частных университетов в России. Это небольшой магистерский вуз с исключительно гуманитарным профилем, рассчитанный на обучение 226 студентов. В университете пять факультетов. В попечительский совет университета входят экс-министр финансов Алексей Кудрин и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

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