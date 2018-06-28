Блокадные плакаты "Окна ТАСС" впервые исследованы как произведения искусства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Блокадные плакаты "Окна ТАСС" (1941 - 1945) впервые исследованы как произведения искусства. Этой теме посвящена вышедшая в четверг в Петербурге книга молодого искусствоведа Руслана Бахтиярова "Плакаты "Окна ТАСС" в художественной жизни Ленинграда периода Великой Отечественной войны. Истоки и особенности образного решения".

Ранее эти плакаты рассматривались как документы истории с точки зрения их мобилизующей роли в хронике блокады. Главное внимание в книге Бахтиярова обращено на их художественную ценность. Они предстали в исследовании как ярчайшие образцы сатирической графики военной поры.

"Плакаты "Окон ТАСС" были подлинным оружием - оружием бескомпромиссным, рожденным высоким патриотическим чувством. И дать этому высокопрофессиональный анализ - интересная и почетная творческая, научная задача. Книга Руслана Бахтиярова, сделанная на высоком уровне, - это очень важный этап в создании общей летописи и выявлении той роли, которую художники самоотверженно выполняли в дни войны", - написал ведущий научный сотрудник Государственного Русского музея, кандидат искусствоведения Анатолий Дмитренко в предисловии книги.

Плакаты, создававшиеся в экстремальной обстановке блокадной жизни города-фронта, тем не менее обладают высокой художественностью, что убедительно доказывает исследователь, проанализировавший эволюцию сюжетной и художественной сторон "Окон ТАСС".

"Это позволило автору воссоздать целостную панораму уникального явления в истории отечественного искусства", - сказала ТАСС автор книги "Ленинградские "Окна ТАСС" 1941 - 1945" Инна Селиванова, дочь художника блокадных "Окон ТАСС" Василия Селиванова, которая отдала многие годы изучению этой темы. Именно она вдохновила Бахтиярова на глубокое изучение плакатов как специалиста-искусствоведа. Тема оказалась биографически близкой молодому исследователю, внуку участника обороны Ленинграда.

Как считает Бахтияров, "при всей широте тематического и стилистического спектра" эти произведения объединяет "ярко выраженная гражданская направленность плакатов, где автор выступал как свидетель своего времени и непосредственный участник событий". В своем образном воплощении, как показывает Бахтияров, плакаты используют и опыт древнерусской живописи, и отечественное художественное наследие второй половины ХIХ века, и язык революционных "Окон РОСТА".

Блокадные "Окна ТАСС"

Долгое время значение блокадных плакатов "Окон ТАСС" не получало должной оценки, в том числе из-за известного "Ленинградского дела" конца 1940-х - начала 1950-х годов, когда репрессиям подверглись многие активные участники героической обороны Ленинграда.

Агитационные политические плакаты "Окна ТАСС" призывали к победе над немецко-фашистскими захватчиками, прославляли подвиги советских людей, напоминали о героическом прошлом. В Ленинграде они расклеивались в разных частях города, в том числе на Невском проспекте у Елисеевского магазина.

Над созданием плакатов трудился коллектив художников при участии Василия Селиванова, Моисея Ваксера, Леонида Торича, Виктора Слыщенко, Николая Игнатьева и других. Им помогали в работе знаменитые карикатуристы творческого объединения "Боевой карандаш" Владимир Гальба и Борис Лео. В числе авторов текстов выступали Ольга Берггольц, Александр Прокофьев, Александр Флит, Виссарион Саянов, Борис Тимофеев.

Собрание блокадных плакатов "Окна ТАСС" хранятся ныне в фондах Российской национальной библиотеки.