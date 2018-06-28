В МГИМО открыли бюст Примакова

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Бюст бывшего премьер-министра России Евгения Примакова открыт в четверг в новом корпусе МГИМО в Москве, передает коррреспондент ТАСС.

"Для всех нас сегодня особенный и очень важный день, сегодня мы открываем бюст и называем именем Евгения Примакова нашу главную аудиторию, где проходит очень много значимых встреч и где не раз выступал сам Евгений Максимович", - сказал на церемонии ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

Заместитель председателя Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Александр Дзасохов отметил, что друзья и соратники Примакова с одобрением восприняли инициативу открыть бюст именно в МГИМО - институте с мировым именем.

Теплые слова о Примакове также произнесли его родственники, друзья и коллеги.

Евгений Максимович Примаков - государственный и общественный деятель, академик и дипломат. Возглавлял Службу внешней разведки, был министром иностранных дел и премьер-министром России, с 2001 по 2011 годы занимал пост президента Торгово-промышленной палаты. Скончался 26 июня 2015 года в Москве на 86-м году жизни.