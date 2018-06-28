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Дефицит кадров в сфере онкологии по СЗФО доходит до 80%

Общество
28 июня, 19:06 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 28, июня. /ТАСС

По словам директора национального исследовательского центра онкологии им. Н. Петрова Алексея Беляева, новые онкоцентры из-за нехватки профильных специалистов не могут работать на полную мощность

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 июня. /ТАСС/. Дефицит врачей в онкологической сфере в разных регионах Северо-Запада доходит до 80%, что мешает работать специализированным центрам, даже при наличии техники, на полную мощность. Об этом в четверг сообщил главный внештатный онколог Северо-Запада, директор национального исследовательского центра онкологии им. Н. Петрова, Алексей Беляев.

"Если мы берем в целом Северо-Запад, от 60-80% дефицит, например, патоморфологов и 30-40% радиологов. В меньшей мере дефицит онкологов-хирургов, но все равно мы такой дефицит испытываем", - сказал Беляев на пресс-конференции в Великом Новгороде. Специалист при этом отметил, что новые онкоцентры, оборудованные современной техникой, из-за нехватки профильных специалистов не могут работать на полную мощность.

"В Калининградской области шикарная патоморфологическая лаборатория, но там нет гистохимии, нет молекулярной диагностики, потому что нет специалистов. Такая же ситуация в Пскове, там недавно построили онкологический диспансер, патоморфологическая лаборатория работает не на полную мощность, потому что нет специалистов. Радиология наполовину работает, потому что еще аппараты не запущены, специалистов нет, которые на этом будут работать", - пояснил главный онколог.

Беляев также добавил, что в новой национальной программе по борьбе с онкологией, которую Минздрав разрабатывает по поручению президента, подготовка специалистов "прописана особой строкой". Кроме того, как директор национального исследовательского центра онкологии, Беляев рассказал, что сотрудники учреждения проводят мастер- классы и семинары для врачей из регионов Северо-Запада. Центр имеет технологии телемедицины, которые дают возможность специалистам удаленно знакомиться с новыми для них методами диагностики и лечения раковых заболеваний.

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