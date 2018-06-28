Французский регулятор сделал предупреждение телеканалу RT France из-за сюжета по Сирии

ТАСС, 28 июня. Высший совет по аудиовизуальным средствам Франции (CSA) вынес предупреждение телеканалу RT France из-за сюжета по Сирии. Об это сообщается в пресс-релизе, опубликованном в четверг на сайте регулятора.

"Высший совет по аудиовизуальным средствам Франции на пленарном заседании 28 июня принял решение вынести предупреждение телеканалу RT France в связи с отсутствием честности, точности информации и отсутствием разнообразия точек зрения в телевизионном выпуске за 13 апреля 2018 года [вышедшем] в 11 утра, посвященному ситуации в Сирии", - говорится в сообщении.

Данное заявление было сделано Высшим советом по результатам проведенного им расследования. В решении сообщается, что "в данном выпуске в сюжете под названием "Имитация атак" оспаривалась реальность совершения атак с применением химического оружия в Восточной Гуте и утверждалось, что группировка "Джейш аль-Ислам" намеренно инсценировала эффекты воздействия химоружия на население".

Совет пришел к выводу, что "устный перевод высказываний сирийского свидетеля не соответствовал тому, что он заявлял телеканалу". Совет также констатировал, что в устном переводе другого заявления фигурировало название организации "Джейш аль-Ислам", тогда как свидетель никого конкретно авторами атаки не называл". Эксперты французской организации утверждают также, что "в сюжете трактовка событий отличалась явной необъективностью в анализе и не были приведены иные точки зрения по данному сложному вопросу".