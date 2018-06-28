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Псковская область получит 2,5 млн рублей на развитие межнациональных отношений

Общество
28 июня, 19:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Средства направят на мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Псковская область в 2019 году получит 2,5 млн рублей на развитие межнациональных отношений, сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

"В Псковскую область в следующем году поступят 2,5 млн рублей на развитие межнациональных отношений. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Николай Цветков в ходе очередного заседания Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям при администрации Псковской области в четверг, 28 июня", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, средства будут направлены на "мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России". В этом году  администрация области продолжит поддержку общественных организаций, которые реализуют социальные проекты в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений.

В июне и июле в регионе пройдут два конкурсных отбора социально ориентированных некоммерческих организаций, а 5 июля в актовом зале администрации состоится семинар по вопросам подготовки конкурсных заявок.

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