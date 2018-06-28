Число детей-сирот в Курской области снизилось с 2013 года в четыре раза

КУРСК, 28 июня. /ТАСС/. Количество детей-сирот снизилось в Курской области с 2013 года в четыре раза, регион вышел на третье место в России по устройству детей-сирот в семьи, сообщила журналистам депутат Госдумы от Курской области Татьяна Воронина на благотворительном фестивале детского творчества "Добрая волна".

"Сейчас у нас в области 298 детей, которые ждут свою семью. А когда начал работать указ президента о социальной поддержке детей-сирот в начале 2013 года, то тогда в Курской области было 1200 детей-сирот", - сказала Воронина.

По ее словам, дети-сироты являются "проблемой всей страны". "В Курской области уделяется этой проблеме большое внимание, поэтому регион занимает третье место в России по устройству детей-сирот в семьи", - добавила она.

Воронина назвала фестиваль "Добрая волна" уникальным событием для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. "Не всегда у детей-инвалидов есть возможность показать свои таланты, выйти на такой большой уровень. Курская область в числе девяти регионов страны попала в грантовую программу, в том числе с поддержкой президента Российской Федерации, поэтому 77 детей сейчас имеют возможность показать свои таланты", - отметила депутат.

Второй отборочный тур фестиваля "Добрая волна" прошел в среду на площадке Курской государственной филармонии, в нем приняли участие 80 исполнителей, вокальных коллективов, чтецов и музыкантов. Третий отборочный этап состоится с 4 по 5 июля в Краснодаре. Финал, гала-концерт и награждение победителей фестиваля пройдет 30 ноября в Казани.

Фестиваль "Добрая волна" ориентирован на укрепление дружеских связей между одаренными детьми, в том числе детьми с ограниченными возможностями, содействие их творческому развитию, а также развитие культурной благотворительности. Проводится при поддержке правительства Татарстана и Фонда содействия развитию благотворительности "Добрая Казань". ТАСС выступает информационным партнером фестиваля.