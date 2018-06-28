Полигон ТКО в Наримановском районе Астраханской области будет реконструирован

АСТРАХАНЬ, 28 июня. /ТАСС/. Полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) в Наримановском районе Астраханской области, который исчерпал свои возможности и превратился в несанкционированную свалку, будет реконструирован. Приступить к работам планируется этой осенью, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе компании "Экоцентр" (региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), входит в ГК "Чистый город").

Ранее в четверг на совещании в Иркутске председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов обратил внимание, что возможности полигонов ТКО практически исчерпаны в 10 регионах Российской Федерации, в том числе и в Астраханской области. Это может привести к мусорному коллапсу, "который будет иметь далеко идущие последствия".

"Полигон ТКО в Наримановском районе долгое время эксплуатировался предыдущими собственниками без соблюдения проектных технологий, в результате объект превратился в свалку. Учитывая непростую ситуацию с объектами размещения отходов в области, региональный оператор разработал проект реконструкции данного полигона, сейчас проект проходит государственную экологическую экспертизу", - отметили в пресс-службе.

По словам председателя совета директоров ГК "Чистый город" Полины Вергун, приступить к строительным работам планируется уже этой осенью. После реконструкции мощности астраханского полигона ТКО будут увеличены, в том числе за счет внедрения технологии биокомпостирования - переработки органических отходов. Защиту от проникновения загрязняющих веществ в грунтовые и подпочвенные воды обеспечит специальный изолирующий материал - бентонитовые маты. Объект будет обслуживать большинство районов области.

Компании "Экоцентр" присвоили статус регионального оператора в сфере обращения с ТКО в Астраханской области в феврале 2017 года. Вывоз отходов осуществляют 160 единиц коммунальной техники, создано 11 обособленных подразделений. Ранее сообщалось, что на создание комплексной системы обращения с ТКО в области компания инвестирует около 1 млрд рублей. Кроме того, в регионе поэтапно вводится система раздельного сбора отходов, например, в Астрахани устанавливаются контейнеры для сбора пластиковой тары и макулатуры.