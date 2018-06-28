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СМИ: Марадона предложил $10 тыс. за информацию о распространившем слух о его смерти

Общество
28 июня, 19:44 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС БУЭНОС-АЙРЕС 28, июня. /ТАСС

Из-за появления в соцсетях аудиозаписи с информацией о смерти спортсмена одной из сестер бывшего футболиста стало плохо

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Диего Марадона

Диего Марадона

© Александр Демьянчук/ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 июня. /ТАСС/. Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона готов заплатить 300 тысяч песо ($10 тыс.) за информацию о человеке, распространившем слух о его смерти. Об этом сообщила в четверг газета Infobae со ссылкой на адвоката Марадоны Матиаса Морлу.

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Ранее в социальных сетях появилась аудиозапись, на которой неизвестный говорил о смерти спортсмена после матча чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Нигерией в Санкт-Петербурге. "Я дал указания [адвокатской конторе] объявить о решении заплатить 300 тысяч песо тому, кто предоставит надежную информацию о записавшем аудиозапись", - приводит газета слова адвоката.

Как отметил Морла, из-за слухов о смерти Марадоны плохо себя почувствовала одна из сестер бывшего футболиста. "Сестры Марадоны услышали новости, но не могли связаться ни со мной, ни с братом", - отметил он.

Во вторник сборная Аргентины одержала победу над командой Нигерии со счетом 2:1 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира. В перерыве матча Марадона почувствовал себя плохо. Его осмотрели дежурившие на стадиона врачи, после чего экс-нападающий сборной Аргентины продолжил смотреть встречу.

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