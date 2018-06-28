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Фестиваль региональной кухни "Гастрономическая карта России" открылся в Калининграде

Общество
28 июня, 19:44 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 28, июня. /ТАСС

Проект проходит при поддержке Федерального агентства по туризму, чтобы популяризовать кухни регионов РФ, а также местных рестораторов и производителей продуктов питания

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КАЛИНИНГРАД, 28 июня. /ТАСС/. Фестиваль региональной кухни "Гастрономическая карта России" открылся в Калининграде: шеф-повара местных ресторанов и авторы стрит-фуд проектов угощают туристов, болельщиков и жителей города блюдами местной кухни. Площадка с фуд-траками (мобильными ресторанами), прибывшими в Калининград, развернулась на берегу Верхнего озера в областном центре, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Проект "Гастрономическая карта России" запущен при поддержке Федерального агентства по туризму, чтобы популяризовать кухни регионов РФ, а также местных рестораторов и производителей продуктов питания.

"Мне кажется, это очень интересный проект, его плюс в мобильности, в него можно вовлекать все новые необычные места, и все это происходит без ущерба качеству", - рассказал ТАСС министр по культуре и туризму области Андрей Ермак.

Гостям предлагают множество деликатесов: копченый угорь, балтийский калкан и раки, приготовленные прямо на площадке, сыры местного производства, треска по-мурмански, секрет приготовления которой кроется в простоте - в маринаде только соль, масло и перец, чтобы сохранить вкус исходного продукта.

На площадке много гостей. Среди них болельщики из Бельгии, которые приехали на матч своей команды с английской сборной. "Меня угостили рыбой, я попробовал, очень вкусно", - сказал бельгиец по имени Пит. Он добавил, что впервые в России, и ему нравится общее настроение футбольного праздника. "Очень дружелюбные люди", - добавил он.

В рамках чемпионата мира по футболу фестивали "Гастрономической карты России" уже прошли в Сочи, Ростове- на-Дону и Нижнем Новгороде, после Калининграда мероприятие планируется провести в Самаре, Саранске и завершить в Санкт-Петербурге.

О чемпионате

Чемпионат мира проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Калининграде уже прошли встречи Хорватия - Нигерия (2:0), Швейцария - Сербия (2:1) и Испания - Марокко (2:2). Встреча между сборными Англии и Бельгии 28 июня станет завершающей для региона.

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