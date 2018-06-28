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В камерах для женщин и подростков в СИЗО с июля должны быть холодильники и телевизоры

Общество
28 июня, 19:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Этим категориям заключенных также разрешат принимать душ не менее двух раз в неделю, сказали в Минюсте

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Камеры в СИЗО для женщин и несовершеннолетних с июля должны быть оборудованы холодильниками и телевизорами. Как сообщили в Минюсте, это предусмотрено приказом министерства о внесении изменений в правила внутреннего распорядка следственных изоляторов, который вступает в силу 6 июля.

Приказ был разработан в связи с обращением председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и в целях обеспечения гуманных условий содержания под стражей женщин и несовершеннолетних.

"Приказ предусматривает возможность помывки в душе не менее двух раз в неделю продолжительностью не менее 15 минут, а также обязательное оборудование камер для содержания указанных категорий лиц телевизорами и холодильниками", - сообщили в Минюсте. Действующие правила предусматривают обязательную возможность посещения душа в СИЗО не менее одного раза в неделю. Согласно ранее действующим правилам, утвержденным еще в 2005 году, камеры в СИЗО должны оборудоваться телевизором, холодильником и вентиляционным оборудованием, но "при наличии возможностей".

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