В камерах для женщин и подростков в СИЗО с июля должны быть холодильники и телевизоры

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Камеры в СИЗО для женщин и несовершеннолетних с июля должны быть оборудованы холодильниками и телевизорами. Как сообщили в Минюсте, это предусмотрено приказом министерства о внесении изменений в правила внутреннего распорядка следственных изоляторов, который вступает в силу 6 июля.

Приказ был разработан в связи с обращением председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и в целях обеспечения гуманных условий содержания под стражей женщин и несовершеннолетних.

"Приказ предусматривает возможность помывки в душе не менее двух раз в неделю продолжительностью не менее 15 минут, а также обязательное оборудование камер для содержания указанных категорий лиц телевизорами и холодильниками", - сообщили в Минюсте. Действующие правила предусматривают обязательную возможность посещения душа в СИЗО не менее одного раза в неделю. Согласно ранее действующим правилам, утвержденным еще в 2005 году, камеры в СИЗО должны оборудоваться телевизором, холодильником и вентиляционным оборудованием, но "при наличии возможностей".