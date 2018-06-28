Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 63.29
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Реставраторы восстановят Троицкий собор Клопского монастыря в Новгородской области

Общество
28 июня, 20:09 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 28, июня. /ТАСС

Специалисты восстановят кирпичную кладку стен и сводов южного придела собора, отремонтируют кровлю и чердак, изготовят и смонтируют кресты, поставят двери и окна

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 июня. /ТАСС/. Троицкий собор Клопского монастыря в Новгородской области, который был построен по повелению Ивана Грозного, будет отреставрирован. Специалисты восстановят кирпичную кладку и смонтируют кресты, сообщили в четверг в Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации.

"Общее состояние южного придела оценивается специалистами как аварийное. Памятник, которому в следующем году исполнится 450 лет, страдает от протечек. Кровля пропускает дожди, происходит намокание стен с живописью XVIII - XIX веков", - говорится в сообщении. Специалисты выполнят реставрацию кирпичной кладки стен и сводов южного придела собора, отремонтируют кровлю и чердак, изготовят и смонтируют кресты, поставят двери и окна.

О сроках начала и проведения работ в сообщении не указывается.

Собор Троицкого Клопского монастыря расположен в живописном месте на реке Веряже в 23 км от Великого Новгорода и является уникальным памятником архитектуры. Постройка, возведенная по повелению Ивана Грозного, отличается сложной композицией с четырьмя наружными приделами, галереей и колокольней. Сейчас Северо-Западная дирекция проводит конкурс на проведение ремонтно-реставрационных работ, ведомство рассмотрит заявки 5 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Новгородская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему банк может заблокировать вашу карту
2
Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море
3
Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест, пожаловавшись на предвзятое отношение
4
Италия заблокировала итоговый документ саммита ЕС
5
"Нафтогаз" оспорит в суде Швеции приостановку решения по делу "Газпрома"
6
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
7
"Северный поток - 2" может быть проложен в обход Дании в случае ее отказа
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости