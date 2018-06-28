Реставраторы восстановят Троицкий собор Клопского монастыря в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 июня. /ТАСС/. Троицкий собор Клопского монастыря в Новгородской области, который был построен по повелению Ивана Грозного, будет отреставрирован. Специалисты восстановят кирпичную кладку и смонтируют кресты, сообщили в четверг в Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации.

"Общее состояние южного придела оценивается специалистами как аварийное. Памятник, которому в следующем году исполнится 450 лет, страдает от протечек. Кровля пропускает дожди, происходит намокание стен с живописью XVIII - XIX веков", - говорится в сообщении. Специалисты выполнят реставрацию кирпичной кладки стен и сводов южного придела собора, отремонтируют кровлю и чердак, изготовят и смонтируют кресты, поставят двери и окна.

О сроках начала и проведения работ в сообщении не указывается.

Собор Троицкого Клопского монастыря расположен в живописном месте на реке Веряже в 23 км от Великого Новгорода и является уникальным памятником архитектуры. Постройка, возведенная по повелению Ивана Грозного, отличается сложной композицией с четырьмя наружными приделами, галереей и колокольней. Сейчас Северо-Западная дирекция проводит конкурс на проведение ремонтно-реставрационных работ, ведомство рассмотрит заявки 5 июля.