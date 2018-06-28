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Городскую больницу за 9 млрд рублей начнут строить в Балашихе в 2019 году

Общество
28 июня, 19:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Планируется, что больница будет рассчитана на 2 тыс. коек

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Власти Московской области планируют вложить в строительство 9 млрд руб. на строительство Центральной городской больницы на 2 тыс. коек в Балашихе. Строительство планируется начать в конце 2019 года, сообщил в четверг губернатор региона Андрей Воробьев.

"Долгое время в самом большом муниципалитете Подмосковья Балашихе не было Центральной городской больницы. Мы приняли решение на месте недостроенного госпиталя КГБ построить такую больницу на 2 тыс. коек. Мы уже приступили к проектированию, строить начнем в конце следующего года. Это потребует у нас ассигнований порядка 9 млрд рублей, мы инвестируем в здание и оборудование", - сказал Воробьев в эфире телеканала "360".

Ранее сообщалось, что в апреле в микрорайоне Ольгино подмосковной Балашихи завершили снос заброшенного госпиталя КГБ. На освободившейся территории изначально планировалось построить несколько социальных объектов, в том числе школу на 1,1 тыс. мест.

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