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Университет НТИ запустил в Великом Новгороде программу по цифровой экономике

Общество
28 июня, 20:31 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 28, июня. /ТАСС

Отбор в программу начнется с сентября

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 июня. /ТАСС/. Университет Национальной технологической инициативы (НТИ) запустил в Новгородской области образовательную программу в сфере цифровой экономики, проект будет осуществляться на базе Новгородского государственного университета (НовГУ). Об этом в четверг ТАСС сообщил заместитель руководителя администрации губернатора Новгородской области Николай Курмышев.

"Это дает возможность студентам и другим жителям области через НовГУ иметь доступ и учиться в рамках нового сетевого университета в России, чтобы люди могли готовить себя к цифровой экономике по индивидуальным программам и траекториям. Они могут выбирать модули, последовательность, есть и дистанционные формы, и очные встречи", - сказал Курмышев, добавив, что Новгородская область присоединилась к проекту одной из первых в России.

Как сообщила пресс-служба правительства Новгородской области, основой для обучения в Университете НТИ станет реализация собственного командного проекта по одному из рынков Национальной технологической инициативы. Отбор в программу начнется с сентября.

Кроме того, НовГУ станет базой для адаптации передовых разработок Университета НТИ. К примеру, участники проекта будут носить трекеры, фиксирующие их физическую активность и деятельность в течение дня. Эти и другие показатели помогут собирать информацию для разработки наиболее оптимальных траекторий обучения.

Курмышев отметил, что в Новгородской области реализуются 25 пилотных проектов НТИ. В их числе разработки в сфере медицины, ЖКХ, земельного контроля и интеллектуального видеонаблюдения.

Университет НТИ "20.35" - первый в России университет, обеспечивающий профессиональное развитие человека в цифровой экономике. Он ориентирован на подготовку лидеров компаний, участников НТИ и специалистов, работающих на новых глобальных рынках. Проект предполагает новый формат обучения, где необходимые студенту образовательные модули собираются индивидуально в различных учебных заведениях с самыми сильными курсами.

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