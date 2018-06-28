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ВОЗ расценила решение ВТО об упаковке сигарет как шаг в усилении контроля над табаком

Общество
28 июня, 20:21 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 28, июня. /ТАСС

В четверг третейская группа ВТО признала соответствующими правилам организации требования к упаковке сигарет, введенные в Австралии

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ЖЕНЕВА, 28 июня. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приветствовала решение третейской группы Всемирной торговой организации (ВТО), поддержавшей позицию Австралии, которая ввела жесткие требования к оформлению упаковки сигарет в соответствии с положениями Рамочной конвенции по борьбе против табака. В распространенном в четверг в Женеве заявлении ВОЗ расценила это решение как шаг к усилению контроля над табаком и выполнению конвенции.

"Это постановление устраняет еще одно юридическое препятствие, созданное табачной индустрией, которая пытается заблокировать контроль над табаком. Оно, как ожидается, ускорит выполнение в мире требований к упаковке", - отмечается в заявлении.

ВОЗ напоминает, что третейская группа ВТО признала в четверг соответствующими правилам организации введенные Австралией требования к упаковке сигарет. Речь идет о жестких правилах, касающихся размера, цвета и надписей, о запрете размещать на коробках рекламную информацию - в соответствии с Рамочной конвенцией. Отмечается, что Австралия первой из стран полностью выполнила положения конвенции, касающиеся упаковки сигарет. На настоящий момент этой цели добились еще шесть государств - Венгрия, Ирландия, Франция, Новая Зеландия, Норвегия и Великобритания.

В ВТО на Австралию пожаловались Гондурас, Доминиканская Республика, Куба и Индонезия, усмотревшие в действиях Канберры ограничение свободы торговли. Однако третейская группа не поддержала их претензий. В течение 60 дней они могут подать апелляцию на это решение.

Рамочная конвенция по борьбе против табака была принята 21 мая 2003 года на 56-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Россия присоединилась к конвенции 11 мая 2008 года. Сейчас участниками договора являются 180 государств и Европейский союз. Среди членов ООН, не присоединившихся или не ратифицировавших конвенцию, - США, Аргентина, Индонезия, Куба, Марокко.

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