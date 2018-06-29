Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года

ТАСС в партнерстве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и постановлений, которые вступят в силу в следующем месяце.

Детей запретят перевозить на старых автобусах

С 1 июля частично вступает в силу запрет на использование автобусов, возраст которых превышает 10 лет, для перевозки организованных групп детей. С этой даты запрет действует в Москве и Санкт-Петербурге, а также Московской и Ленинградской областях.

Реформа вводится поэтапно для разных категорий автобусов и регионов. С 1 июля запрещено перевозить детские группы на старых автобусах до 5 тонн, или так называемой категории М2. Для автобусов массой свыше 5 тонн (категория М3) запрет начинает действовать с 1 октября 2018 года и поначалу также будет касаться только Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей. Для перевозок на таких автобусах в других регионах запрет начнет действовать с 1 октября 2019 года.

Правила о возрасте автобусов, на которых можно перевозить детские группы, приняты правительством еще в декабре 2013 года. Но вступление в силу новации несколько раз откладывалось, чтобы позволить регионам и организациям-перевозчикам обновить автопарк. Сегодня, по данным столичного дептранса, средний возраст московского автобуса 4,5 года.

Больше предпринимателей перейдет на онлайн-кассы

С 1 июля стартует второй этап реализации закона 54-ФЗ о порядке работы предпринимателей с контрольно-кассовой техникой.

Теперь онлайн-кассы для расчетов с клиентами должны быть установлены у предпринимателей и компаний, соответствующих следующим требованиям: у них есть сотрудники, они работают в общепите или занимаются вендингом. Также в новую волну попадают ИП на вмененном налоге (ЕНВД) и патенте, которые ведут торговлю и у которых в штате есть сотрудники.

Предприниматели могут использовать не любые аппараты, а только те модели касс, которые занесены в специальный реестр ФНС РФ.

Некоторые организации и торговые операции пока освобождены от использования онлайн-касс. Обойтись без аппаратов могут кредитные организации при расчетах и других банковских операциях, организаторы парковок при условии перечисления собранных ими средств в бюджет РФ, а также государственные и муниципальные библиотеки, библиотеки школ и вузов, продавцы безалкогольных напитков, торгующие в том числе через автоматы (речь, например, о газировке и квасе), продавцы молока в розлив, продавцы газет и журналов. Онлайн-кассы можно не использовать на борту самолетов, также освобожден бизнес в труднодоступной местности.

Третий этап реформы по внедрению онлайн-касс, который охватит больше предпринимателей, начнется 1 июля 2019 года.

Продавцы редких животных и рыб могут получить тюремный срок

С 8 июля за торговлю редкими животными и водными биоресурсами, занесенными в Красную книгу, в интернете или через СМИ грозит уголовная ответственность.

За незаконное приобретение или продажу животных, водных биоресурсов, а также, как указывается в законе, "их частей и дериватов (производных)" устанавливается наказание в виде принудительных работ на срок до трех лет со штрафом в размере от 500 тыс. до 1,5 млн рублей с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового либо в виде лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в аналогичном размере.

Таким образом дополняется ст. 258.1 Уголовного кодекса (УК) РФ о незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных и водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ или охраняемых международными договорами РФ.

Операторы связи будут хранить переписку клиентов

1 июля вступает в силу очередная реформа в рамках "пакета Яровой". Речь о пакете антитеррористических поправок в законы, предложенных депутатом Госдумы Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым.

Теперь операторы связи должны будут хранить записи разговоров и переписку клиентов до полугода.

На выполнение этого закона компании потратят миллиарды рублей.

МТС оценивает расходы на исполнение закона в течение пяти лет в 60 млрд рублей. "Вымпелком" ("Билайн") готов потратить 45 млрд рублей за такой же срок. "Мегафон" — 35–40 млрд рублей в течение пяти лет. Tele2 потребуется несколько десятков миллиардов рублей в ближайшие два-три года.

Студенты и бюджетники будут получать выплаты на карты "Мир"

С 1 июля все работники бюджетной сферы, госслужащие и студенты будут получать начисления только на карты «Мир». Перевод их на единую расчетную систему начался летом прошлого года.

По данным Центробанка РФ, в настоящее время выпущено 37 млн карт "Мир", ими пользуются более 95% работников бюджетной сферы и пенсионеров.

Пенсионеры, имеющие другие банковские карты, будут переводиться на платежную систему "Мир" до 1 июля 2020 года.

Тарифы на коммунальные услуги проиндексируют

С 1 июля платежи за коммунальные услуги вырастут в среднем на 4%.

"Индексы утверждены с учетом среднего роста платы граждан за коммунальные услуги в России с 1 июля 2018 года в размере не более 4%", — говорится в пояснении к документу на сайте кабмина.

Увеличение тарифа зависит от субъекта, для каждого из которых указаны конкретные индексы, они могут быть как больше, так и меньше среднероссийской ставки.

Среди лидеров роста индексов — Москва и Новгородская область (5,5%), Санкт-Петербург (6%), Башкортостан (5,9%), Омская область (5%). Наименьшая индексация предусмотрена в Северной Осетии (3%), Кабардино-Балкарии (3,3%), Дагестане (3,3%), в Карачаево-Черкесии, Чечне и Адыгее, а также на Сахалине (3,4%). На Чукотке, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, в Самарской и Московской областях средний платеж за коммунальные услуги вырастет на 4%.

Согласно Жилищному кодексу, правительство регулирует предельный рост платы граждан за коммунальные услуги. С 2013 года коммунальные тарифы в России по постановлению правительства индексируются раз в год с 1 июля для того, чтобы сдерживать инфляцию.

Опьянение водителя определят по анализу крови

С 3 июля определять степень опьянения водителей будут не только с помощью алкотестера, но и по результатам анализа крови.

Максимально допустимое содержание алкоголя в крови — 0,3 промилле, за превышение наступит административная ответственность: штраф 30 тыс. рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Анализ крови будет проводиться в медицинском учреждении.

Анастасия Степанова