Великий Новгород включится в общероссийский турпроект, посвященный Александру Невскому

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 июня. /ТАСС/. Великий Новгород в качестве принимающей стороны станет участником федерального туристического проекта "Александр Невский - имя России". Туристический маршрут, посвященный святому князю-воину, будут посещать школьники из разных регионов РФ, сообщил в четверг ТАСС замминистра инвестиционной политики Новгородской области Евгений Родионов.

"Учитывая то, что Новгород и Псков исторически связывает Александр Невский, у нас с Псковской областью уже есть туристический маршрут, который Министерство культуры РФ поддержало и готово включить в программу следующего года, чтобы дети из Центрального округа, Южного, Сибирского, доезжали, допустим до Санкт-Петербурга и затем путешествовали в Новгород и Псков", - рассказал собеседник агентства.

Родионов добавил, что для проекта в Великом Новгороде разработана экскурсионная программа, рассчитанная примерно на один день. Она включает посещение Новгородского кремля, Софийского собора, Рюрикова городища и Юрьева монастыря - мест, которые связаны жизнью и деятельностью Александра Невского. В совокупности с Псковом туристический маршрут будет длиться три-четыре дня.

По словам замминистра, в 2018 году маршрут будет представлен в Комитет по импортозамещению в туризме при Минкульте России. Это даст возможность включить программу в предложения крупных федеральных туроператоров.

Проект "Александр Невский - имя России" разрабатывается к 800-летию со дня рождения полководца. Он рассчитан на школьников и входит в национальную туристскую программу детского туризма "Моя Россия".

Александр Ярославич Невский (1220-1263) - великий князь Киевский, Владимирский и Новгородский, святой Русской православной церкви. Наиболее известен победным сражением со шведским войском на реке Неве в 1240 году, за которое и получил свое прозвище. День битвы на Чудском озере против Ливонского ордена (1242), в котором также принимал участие Александр Невский, отмечается в России как День воинской славы.