СМИ: Меланья Трамп посетила центр содержания детей нелегалов из Мексики в Аризоне

ТАСС, 28 июня. Супруга президента США Меланья Трамп прибыла в четверг в город Тусон штата Аризона, где посетила центр содержания детей нелегальных иммигрантов. Об этом сообщает газета The Hill.

По данным издания, Трамп проверила условия, в которых живут дети, а также пообщалась с сотрудниками правоохранительных ведомств и социальных служб.

21 июня Трамп посетила центр содержания детей нелегальных иммигрантов в Техасе. Широкий общественный резонанс вызвала куртка супруги президента с надписью "Мне действительно все равно, а вам?". В последующем президент США Дональд Трамп объяснил, что надпись на куртке его супруги, которую она выбрала для поездки в Техас, относилась к американским "лживым СМИ", публикующим, по мнению хозяина Белого дома, недостоверные сведения о главе государства и его семье.

В последние недели в США разразился скандал, касающийся объявленной в апреле минюстом США политики "нулевой толерантности" к нарушителям миграционного законодательства, в том числе к тем, кто переходит границу с детьми. Задержанных родителей в обязательном порядке заключали под стражу и привлекали к уголовной ответственности. Их детей отправляли в специальные центры содержания, поскольку по американским законам они не могут быть арестованы.