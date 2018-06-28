СПбГУ отчислил студента за пропаганду уничтожения животных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) отчислил студента за пропаганду жестокого обращения с животными, следует из решения комиссии по этике, опубликованного на официальном сайте СПбГУ.

"В ходе рассмотрения на заседании Комиссии по этике ситуации, сложившейся вокруг личности А. В. Приживого, было четко установлено, что он является активным членом догхантерского сообщества и ведет пропаганду уничтожения животных.<…> В этой связи Комиссия по этике постановляет признать, что деятельность Приживого Антона Владимировича в сообществе, пропагандирующем и практикующем жестокое обращение с животными, несовместимо со статусом и высоким званием студента Санкт-Петербургского государственного университета", - говорится в решении комиссии.

В пресс-службе университета ТАСС в четверг сообщили, что студент отчислен в соответствии с подпунктом "ж" пункта 51 Устава СПбГУ, который предусматривает отчисление без возможности восстановления "за неисполнение или нарушение настоящего устава, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил проживания в общежитиях, иных локальных нормативных актов Санкт-Петербургского университета по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности".

Как следует из протокола комиссии по этике, в комиссию поступило заявление о том, что студент второго курса бакалавриата, обучающийся по программе "Религиоведение", является администратором догхантерских групп в социальной сети "ВКонтакте" и пропагандирует жестокое обращение с животными.