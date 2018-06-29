Российские пользователи сообщают о сбоях в работе социальной сети "ВКонтакте"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Проблемы в работе социальной сети "ВКонтакте" наблюдаются в пятницу в России, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Сбой произошел около 01:00 мск. Пользователи жалуются на трудности с загрузкой видео (38%), также отмечаются проблемы со входом в социальную сеть (31%) и в работе сайта (30%).

Неполадки в работе социальной сети наблюдаются по всей России. Больше всего о них сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Краснодара, Уфы, Самары, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и Челябинска.