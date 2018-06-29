Российский танкер "Палладий" задержали в Пусане из-за жалоб моряков на зарплату

ВЛАДИВОСТОК, 29 июня. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Танкер "Палладий" под российским флагом и с российскими моряками на борту задержан в Пусане из-за жалобы экипажа на недоплаты. Об этом ТАСС в пятницу сообщил председатель региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.

"В наш адрес обратились восемь членов экипажа танкера "Палладий" компании "Дальтранс", который находится сейчас в южнокорейском Пусане. Они сообщили, что уже пять месяцев работодатель не выплачивает им зарплату в полном объеме, как обещал. Общий долг из недоплаченной части составляет около 250 тыс. рублей. Их жалоба поступила в инспекцию Пусана, и после проверки судно было задержано", - рассказал Суханов.

По его словам, в настоящее время идет разбирательство, по итогам которого будет дана оценка, действительно ли компания задолжала морякам. Дело в том, что, согласно обращению, в контрактах сотрудников указана сумма меньшая, чем было обещано выплачивать по факту с помощью премий и надбавок.

"Мы связались сегодня с компанией-судовладельцем, и там пояснили, что "Дальтранс" испытывает финансовые трудности, и чтобы выплатить морякам обещанное, им надо начать получать прибыль с судов, оба из которых находятся на ремонте. По словам руководства, скоро одно судно должно выйти в море, и тогда компания сможет заработать и начать закрывать долги", - пояснил глава регионального РПСМ.