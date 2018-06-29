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Голодец: стадионы после ЧМ будут использоваться для развития детского спорта

Общество
29 июня, 4:15 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 29, июня. /ТАСС

Также спортивные площадки открывают возможности для гастролей музыкальных групп

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ВЛАДИВОСТОК, 29 июня. /ТАСС/. Стадионы, построенные к чемпионату мира по футболу, после завершения соревнований будут использоваться для развития детского спорта. Также они станут площадками не только для спортивных соревнований, но и для организации гастролей музакальных групп. Об этом в пятницу во Владивостоке сообщила журналистам заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

"Для абсолютно всех объектов предусмотрено развитие детского спорта. <...> Спортивные детские школы с нетерпением ждут этих объектов", - сообщила Голодец, подчеркнув, что на базе стадионов будут открыты не только футбольные секции и школы, но и секции по видам спорта, которые имеют развитие в том или ином регионе.

По словам Голодец, рассматривается "весь календарь спортивных и культурных событий". "Спортивные площадки открывают возможности для гастролей хороших групп, хороших коллективов, которые собирают большие аудитории", - отметила вице-премьер.

Голодец подчеркнула, что федеральная программа использования стадионов после ЧМ коснется всех объектов, за исключением центральных стадионов "Лужники", "Спартак" и "Зенит". "Например, стадион "Зенит". У них уже распланирована программа на год, не волнуются за тему использования таких стадионов, как "Лужники" и "Спартак", - отметила Голодец.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерству спорта подготовить до 21 июля проект концепции использования спортивных объектов после чемпионата мира по футболу. Ольге Голодец было поручено обеспечить координацию этой работы.

Чемпионат мира по футболу проходит на 12 стадионах в 11 городах России и завершится 15 июля.

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