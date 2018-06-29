Российские военные доставили тульский мед в детские учреждения Дамаска

ДАМАСК, 29 июня. /ТАСС/. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) доставили мед из Тульской области в детские учреждения Дамаска, сообщил журналистам начальник отдела ЦПВС в Дамаске Владимир Залозный.

"Сегодня от российских пчеловодов Тульской губернии прибыл ценный и сладкий груз для детей САР. Это значимый ценный продукт, приоритетом распространения которого будут являться лечебные учреждения, учреждения здравоохранения, детские дома", - сообщил Залозный.

Из доставленных двух тонн меда 500 килограммов было выделено детским учреждениям Дамаска и его пригородов. На следующей неделе мед планируется привезти в Восточную Гуту.

Мед в том числе был доставлен в приют при монастыре Святого Павла, где находятся около 200 детей из малоимущих семей, а также в школу святого Иосифа. Как сообщил журналистам отец Мимо из школы, многие ученики заведения - дети беженцев, среди них немало тех, кто потерял родителей, поэтому они так нуждаются в поддержке.

Ранее российские военные доставили гуманитарную помощь для восстановления школы в пострадавший от военных действий населенный пункт Бейт-Сахем под Дамаском.