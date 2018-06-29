Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита А в США

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор предупредил граждан России о вспышке гепатита А в США. Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства.

"Всего сообщается о 79 подтвержденных случаях заболевания, из которых в 58 пострадавшим потребовалась госпитализация", - говорится в сообщении ведомства.

В ходе эпидемиологического расследования установлено, что факторы риска - употребление наркотических средств, в том числе среди лиц без определенного места жительства, несоблюдение правил личной гигиены. При этом установлена эпидемиологическая связь со вспышками гепатита А в штатах Индиана, Кентукки, Мичиган, Западная Вирджиния, в которых с конца 2017 года зарегистрировано в общей сложности более 1900 случаев гепатита А.

Согласно сообщению, в настоящее время проводится поставка вакцин в пораженные районы, прививочная кампания, санитарно-просветительская работа, углубленные молекулярно-генетические исследования вируса,

Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать эту информацию при планировании поездок.