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На два города в Кузбассе и на Алтае ночью обрушились ураган, ливни и крупный град

Общество
29 июня, 7:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Отмечается, что на Алтае ливнем подтопило несколько улиц

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ТАСС, 29 июня. Ураган, крупный град и ливень в ночь с 28 на 29 июня прошли в городе Белово Кемеровской области и наукограде Бийске Алтайского края. Как сообщили ТАСС в пятницу в администрациях муниципалитетов, по предварительным данным, серьезных последствий нет, на Алтае ливнем подтопило несколько улиц.

"В 04:00 был штормовой ветер, ливень с градом. Пока о повреждениях точно сказать нельзя, но утром ливневая канализация с трудом справлялась с потоками воды", - сообщили в администрации Бийска.

Как пояснили ТАСС в информационно-диспетчерском центре ЖКХ Кузбасса, информация о разрушениях через ведомство не проходила, крупных отключений электроэнергии не было. В то же время очевидцы погодных явлений сообщают, что в Белово был сильный ливень с грозой, наблюдались перебои с электроэнергией.

Жители Бийска и Белово в социальных сетях выставляют фотографии с градом размером с перепелиное яйцо. Люди пишут о том, что градом побило дачные посадки.

Ранее в Кузбассе и Алтайском крае было передано штормовое предупреждение. В регионах ожидались штормовые порывы ветра до 24-30 м/с, ливни и град.

В Алтайском крае 23 июня прошел шторм, который нанес серьезный ущерб инфраструктуре в Барнауле и оставил без электроснабжения 85 тыс. человек, 26 июня ураган оставил без электричества шесть сел в Целинном районе. На сегодня энергоснабжение восстановлено.

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