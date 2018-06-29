Власти Москвы передумали реставрировать "нос овчарки" на станции метро "Площадь Революции"

МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Власти Москвы отложили реставрацию скульптурного ансамбля на станции московского метро "Площадь Революции", в том числе бронзовый "нос овчарки", который горожане и гости столицы трут на удачу, до того момента, как станция потребует капитальной реставрации. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Ранее Емельянов сообщал, что "нос овчарки", как и другие скульптуры на станции метро "Площадь Революции", будут отреставрированы. Планировалось, что точная дата проведения работ будет определена после переговоров с руководством подземки.

"Для нас реставрация любого объекта, включенного в такую мощную транспортную городскую артерию как метро - это всегда сложный процесс. Обеспечить качественные работы без долгосрочного закрытия станции - сложнейшая задача, и я очень рад, что нам и нашим коллегам из метрополитена удается эту задачу решать. Что касается реставрации на станции "Площадь Революции", то наши специалисты осмотрели каждую скульптуру перронного зала - их там 76 - и решили пока ничего не предпринимать", - сказал он.

"Если поставим табличку "Не трогайте нос собаки", то интерес к скульптуре пограничника с собакой только возрастет, ведь запретный плод, как известно, сладок. Демонтировать скульптуры нецелесообразно, закрывать станцию, чтобы заниматься одним лишь носом овчарки, согласитесь, неправильно", - добавил собеседник агентства.

Он уточнил, что сама станция сегодня находится в удовлетворительном состоянии. "Поэтому подождем, когда будет плановая капитальная реконструкция и реставрация, и обязательно приведем в порядок скульптуру пограничника, овчарку и ее нос", - отметил Емельянов.

Глава департамента также подчеркнул, что сегодня из 255 станций метрополитена 46 являются объектами культурного наследия. В этом году реставрируются фасады наземных вестибюлей четырнадцати станций, в частности "Динамо", "Белорусской" радиальной и кольцевой, "Чистых прудов", "Кропоткинской", часть объектов находится в завершающей стадии. "График планового закрытия на реконструкцию станций ведется в Московском метрополитене. Но успокою наших читателей - аварийных интерьеров, требующих срочной капитальной реставрации, в подземке нет", - сказал он.

О станции

Станция "Площадь Революции" открылась для пассажиров в 1938 году. В вестибюле установлено около 80 бронзовых фигур, в том числе овчарка, революционный рабочий, девушка - "Ворошиловский стрелок" с винтовкой, хлебороб- механизатор, пионеры-авиамоделисты.