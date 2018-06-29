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"Дома-книжки" на Новом Арбате могут признать объектами культурного наследия

Общество
29 июня, 8:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов назвал Новый Арбат "одной из визитных карточек Москвы"

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. "Дома-книжки" на Новом Арбате, в которых сейчас располагаются точки общественного питания, офисы коммерческих компаний и городских департаментов, могут быть признать объектами культурного наследия. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

"Новый Арбат или в прошлом Калининский проспект - это одна из визитных карточек Москвы. Хоть сегодня "дома-книжки" не стоят под государственной охраной, у нас и наших коллег из Москомархитектуры есть понимание, что с этими зданиями надо работать очень бережно. Все решения о реконструкции и малейшем изменении внешнего облика зданий будут строго обсуждаться на архитектурном совете. По закону на момент признания здания объектом культурного наследия должно пройти не менее 40 лет, эти постройки в целом уже подошли к этому рубежу", - сказал он.

В настоящее время высотки на Новом Арбате заняты офисами департаментов правительства столицы, городских учреждений, общественных организаций и коммерческих компаний. "Придет время, и мы сможем вернуться к этому вопросу. Но самое главное, сегодня в городе есть полное понимание, что к изменению внешнего облика таких объектов надо относится крайне внимательно. А уже будут они памятниками, или нет, это не столь важно", - отметил собеседник агентства.

Ранее девелоперская компания Capital Group вложила 6,4 млрд рублей суммарно в приобретение "дома-книжки" по адресу Новый Арбат, 15, а также его капитальный ремонт и создание здесь гостиницы с апартаментами. Планировалось, что гостиница примет постояльцев к осени 2018 года, общий фонд номеров и апартаментов будет насчитывать суммарно 400 номеров.

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