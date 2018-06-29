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Авиарейсы из Омска в Салоники и Москву задержали более чем на 8 часов

Общество
29 июня, 8:49 дата обновления: 29 июня, 9:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Рейс в столицу отложен по техническим причинам, а рейс в Грецию из-за отдыха экипажа

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ТАСС, 29 июня. Вылет двух рейсов из аэропорта Омска - в Москву и Салоники (Греция) - задерживается с утра пятницы на 8 и 11 часов соответственно. В первом случае вылет задерживается по технической причине, причина задержки другого рейса - отдых экипажа, сообщили ТАСС в справочной аэропорта.

"Салоники - отдых экипажа, Шереметьево - техническая причина", - сказал собеседник агентства.

Согласно онлайн-табло аэропорта, самолет авиакомпании "Эллинэйр" должен был отправиться в Салоники в 04:00 по местному времени (01:00 мск), вылет отложен ориентировочно до 14:40 (11:40 мск), но может быть повторно перенесен.

Рейс "Аэрофлота" в Москву отложен с 08:10 по местному времени (05:10 мск) до 16:30 (13:10 мск). Характер технической причины уточняется.

Как уточнили ТАСС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, греческой авиакомпании не был предоставлен сменный экипаж, поэтому вылет состоится после отдыха экипажа, который прибыл в Омск. На рейс зарегистрированы 122 пассажира, в том числе 34 ребенка. Почти все ждут смс-оповещения у себя дома, один из пассажиров по его просьбе размещен в гостинице. По данным прокуратуры, ориентировочное время вылета - 16:00 (12:00 мск).

При подготовке к полету московского рейса была выявлена техническая неисправность, ожидается прибытие резервного борта, уточнили в прокуратуре. На него были зарегистрированы 127 пассажиров, в том числе 15 детей. "Жалоб не поступало. Омская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров обоих рейсов", - сказал собеседник агентства.

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