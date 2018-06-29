Источник: проект положения о Минпросвещения находится на этапе согласования в кабмине

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Проект положения о Министерстве просвещения, в котором будут прописаны зоны его ответственности, уже разработан и находится на финальной стадии согласования в правительстве. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в реорганизуемом министерстве.

15 мая президент РФ Владимир Путин утвердил новую структуру кабмина. В числе главных изменений произошло разделение Минобрнауки на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Первое из них возглавила Ольга Васильева, ранее занимавшая пост министра образования и науки. 18 июня премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами призвал как можно скорее завершить работу над положением о Минпросвещения.

"Эту работу мы ведем давно, и уже неделю документ находится в правительстве, на стадии финального согласования", - сказал собеседник агентства.

По его словам, была необходимость детально пересмотреть все старые подходы в работе. "В итоге сейчас в положении, например, появились такие вещи, как медали за особые успехи, центры компетенций, популяризация знаний, профориентация учащихся, система просвещения населения, формирование для населения компетенций в области цифровой экономики. Этого не было в старом Минобрнауки, таким образом, появляется целый список совершенно новых пластов, которыми займется Минпросвет. Утверждение положения - вопрос ближайшего времени", - подчеркнул собеседник.

Другой источник ТАСС - эксперт, привлеченный к работе над положением, - пояснил, что положение о работе нового ведомства не подписано по ряду объективных причин. "Среди них - относительно недавнее предложение главы Совета Федерации Валентины Матвиенко передать Минпросвету все направление по продвижению и защите русского языка за рубежом, то есть стать координатором этой работы, а также переход двух федеральных агентств (Рособрнадзора и Росмолодежи) под прямое подчинение правительству. Если есть задача в короткие сроки повысить эффективность управления образовательной средой, то их полномочия должны быть четко структурированы и разграничены, и на это нужно определенное время", - отметил эксперт.

Он напомнил, что реорганизация Минобрнауки в период формирования правительства сопровождалась большим информационным шумом. "Однако то, что Ольга Васильева сохранила свой пост, говорит об определенной поддержке наверху ее подходов и определенном карт-бланше на принятие решений по ряду жизненно важных направлений в образовании, названных Васильевой укреплением единого образовательного пространства", - заключил эксперт.