Флейтистка из России играла Моцарта, Баха и Прокофьева, пока ей делали операцию на мозге

ВЕНА, 29 июня. /ТАСС/. Софья Пинаева исполнила произведения Моцарта, Баха и Прокофьева на поперечной флейте, пока австрийские врачи делали ей операцию по удалению опухоли мозга. Как сообщила газета Kurier, хирургическое вмешательство была проведено в одной из клиник города Грац (федеральная земля Штирия).

"Операция при полном сознании (без общего наркоза) - это единственная возможность удалить большую часть опухоли, не нарушив при этом функции мозга", - пояснил оперировавший хирург Горд фон Кампе. При таком виде вмешательства пациент выводится из наркоза и находится в сознании до двух часов. "В течение этой фазы мы тестируем реакции оперируемого на стимуляцию мозга с помощью электрических импульсов. Непосредственная коммуникация с пациентом позволяет нам проверить важные функции мозга, как, например, способность говорить", - рассказал нейрохирург.

В случае с 28-летней Пинаевой было особенно важно сохранить мелкую моторику рук и зрение, чтобы девушка могла продолжить преподавать музыку и заниматься фотографией. Хирурги провели операцию еще год назад, однако фотографии и видеозапись операции были обнародованы только сейчас: врачам было важно убедиться, что процесс восстановления проходит успешно.

Перед операцией врачи опасались, что во время игры на духовом инструменте во время операции будет большое давление на мозг. Для этого случая у хирургов был "план Б": в операционной лежала блокфлейта - однако операция прошла успешно. "Произошел только один инцидент: я разок ошиблась, пока играла", - призналась Пинаева.

В ноябре 2015 года у Пинаевой была обнаружена глиома правого полушария. Долгое время такие злокачественные опухоли считались неоперабельными, потому что, как правило, они находятся в труднодоступных местах. После сеансов химиотерапии, не принесших никаких результатов, музыкант решилась на операцию в Австрии.