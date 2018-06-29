Серебряков рассказал, кто вынудил его дать интервью Дудю

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Актер Алексей Серебряков сообщил, что интервью блогеру Юрию Дудю, вызвавшее впоследствии общественный резонанс, он дал по настоянию своих детей. Об этом артист рассказал в интервью ТАСС.

Ранее в беседе с видеоблогером Серебряков заявил, что зачастую в России национальной идеей не являются "ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство", а "сила, наглость и хамство". Это высказывание подверглось резкой общественной критике.

"Дело все в том, что Дудь является кумиром моих детей. Я не даю интервью, не люблю этим заниматься. Не чувствую себя в этом уверенным. [...] Поэтому я, в принципе, сначала отказался, но настойчивые требования моих детей привели к тому, что я поговорил с Дудем", - сказал актер.

Алексей Серебряков заверил, что не планировал обнародовать какие-либо манифесты. "Я достаточно много делаю на экране, поэтому не вижу смысла в своем личном участии, не хочу словами объяснять то, чем я занимаюсь в жизни", - сказал он.

Серебряков хорошо известен зрителям по ролям в фильмах "Афганский излом", "Фанат", "9 рота", "Левиафан", "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов", сериалам "Бандитский Петербург 2: Адвокат", "Доктор Рихтер" и др.