Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 63.29
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд отложил заседание по делу об избиении DJ Smash в Перми на 10 июля

Общество
29 июня, 10:43 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 29, июня. /ТАСС

Потерпевший находится в Ницце, суду представили его электронные билеты

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕРМЬ, 29 июня. /ТАСС/. Ленинский районный суд Перми в пятницу начал слушания по уголовному делу об избиении музыканта Александра Ширмана (DJ Smash) в Перми. Потерпевший на заседание суда не явился, поэтому оно было отложено до 10 июля, сообщили в пятницу на заседании суда.

Драка в одном из баров Перми, в которой пострадал музыкант, произошла 10 февраля. В этот день в отдел полиции из больницы поступило сообщение о том, что к ним доставили гражданина 1982 года рождения. По факту избиения музыканта возбуждено уголовное дело. Во время допроса в московской больнице Ширман указал, что на него якобы напали бывший депутат регионального парламента Александр Телепнев и его друг Сергей Ванкевич.

"В слушании дела объявлен перерыв в связи с неявкой потерпевшего, заседание возобновится 10 июля", - сказал судья Ленинского районного суда Перми Александр Симонов.

Потерпевший в данное время находится в Ницце, суду были представлены его электронные билеты, причину его нахождения ходе слушания дела в суде не назвали.

Телепнев и Ванкевич, которые обвиняются в умышленном причинении вреда здоровью Ширману, своей вины не признали.

Ранее сообщалось, что оба обвиняемых до суда находятся на свободе. Телепнев был отпущен под залог в размере 200 тыс. рублей, Ванкевич - по подписку о невыезде.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Пермский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: испанская полиция задержала футболиста "Спартака" Промеса за избиение жены
2
Суд вернул Феоктистову $2 млн, переданные Улюкаеву в виде взятки
3
Почему банк может заблокировать вашу карту
4
Секторальные санкции ЕС в отношении России. Досье
5
Серебряков рассказал, кто вынудил его дать интервью Дудю
6
Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест, пожаловавшись на предвзятое отношение
7
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости