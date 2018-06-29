Суд отложил заседание по делу об избиении DJ Smash в Перми на 10 июля

ПЕРМЬ, 29 июня. /ТАСС/. Ленинский районный суд Перми в пятницу начал слушания по уголовному делу об избиении музыканта Александра Ширмана (DJ Smash) в Перми. Потерпевший на заседание суда не явился, поэтому оно было отложено до 10 июля, сообщили в пятницу на заседании суда.

Драка в одном из баров Перми, в которой пострадал музыкант, произошла 10 февраля. В этот день в отдел полиции из больницы поступило сообщение о том, что к ним доставили гражданина 1982 года рождения. По факту избиения музыканта возбуждено уголовное дело. Во время допроса в московской больнице Ширман указал, что на него якобы напали бывший депутат регионального парламента Александр Телепнев и его друг Сергей Ванкевич.

"В слушании дела объявлен перерыв в связи с неявкой потерпевшего, заседание возобновится 10 июля", - сказал судья Ленинского районного суда Перми Александр Симонов.

Потерпевший в данное время находится в Ницце, суду были представлены его электронные билеты, причину его нахождения ходе слушания дела в суде не назвали.

Телепнев и Ванкевич, которые обвиняются в умышленном причинении вреда здоровью Ширману, своей вины не признали.

Ранее сообщалось, что оба обвиняемых до суда находятся на свободе. Телепнев был отпущен под залог в размере 200 тыс. рублей, Ванкевич - по подписку о невыезде.