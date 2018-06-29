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Около 350 подростков примут участие в первой на Кубани школе туризма летом 2018 года

Общество
29 июня, 10:59 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 29, июня. /ТАСС

В конце смен школьники отправятся в легкие походы в сопровождении инструкторов

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КРАСНОДАР, 29 июня. /ТАСС/. Около 350 школьников пройдут обучение на специализированных сменах Школы туризма в Краснодарском крае, которая начала работать летом этого года, сообщила ТАСС замгубернатора Анна Минькова.

"В этом году мы открываем Школу туризма. Уже за этот сезон 350 школьников в возрасте 12-14 лет будут учиться основам туризма: научатся находиться в лесу, элементарным вещам по ориентированию и туризму", - сказала собеседница.

Она уточнила, что в конце смен школьники отправятся в легкие походы в сопровождении инструкторов по туризму.

Замгубернатора добавила, что также в регионе занимаются обучением инструкторов, в том числе дополнительные курсы проводятся для школьных учителей - например, физкультуры или географии, которые могли бы водить в походы своих учеников. В целом к работе с детским туризмом стараются привлечь все районы.

"У нас край очень благодатный, но никто не занимается туризмом, хотя это самый малозатратный, но при этом и самый эффективный вид отдыха, потому что закаляет не только тело, но и характер. Многие мальчишки, которые просто общаются с инструкторами - они уже только от этого общения изменяются. А мы очень разбалованы побережьем, и поэтому у нас тропы не хоженые", - отметила она.

Краснодарский край является одним из основных туристических регионов РФ. В 2017 году Кубань посетили около 16 млн туристов, в 2018 году турпоток прогнозируется на уровне 16,2 млн человек.

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